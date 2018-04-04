ÀÓÂù±Ô´Â 4ÀÏ Àá½Ç±¸Àå¿¡¼ ¿¸®´Â µÎ»ê°úÀÇ ¿øÁ¤°æ±â¿¡ ¼±¹ßÅõ¼ö·Î ³ª¼±´Ù.
Áö³´Þ 28ÀÏ ³Ø¼¾Àü¿¡¼ ÀÌ¹ø ½ÃÁð Ã¹ µîÆÇÇÑ ÀÓÂù±Ô´Â 5.1ÀÌ´× 4ÇÇ¾ÈÅ¸(2ÇÇÈ¨·±) 3Å»»ïÁø 5º¼³Ý 3½ÇÁ¡À» ±â·ÏÇß´Ù. Åõ±¸³»¿ëÀº ±×¸® ÁÁÁö ¾Ê¾ÒÁö¸¸ Å¸¼±Áö¿ø¿¡ ÈûÀÔ¾î ½ÃÁð Ã¹ ½Âµµ ½Å°íÇß´Ù.
ÇÏÁö¸¸ µÎ ¹øÂ° ¼±¹ßµîÆÇ¿¡¼ ½±Áö ¾ÊÀº »ó´ë¸¦ ¸¸³µ´Ù. ÇÑÁöºØ ÀÌ¿ô µÎ»êÀÌ´Ù. ÀÓÂù±Ô´Â ±º Àü¿ª ÀÌÈÄ ÃÖ±Ù 2½ÃÁð µ¿¾È µÎ»êÀ» »ó´ë·Î 6°æ±â 2ÆÐ 27.1ÀÌ´× Æò±ÕÀÚÃ¥Á¡ 6.59·Î ºÎÁøÇß´Ù. È¨·±µµ 4¹æÀ» Çã¿ëÇß´Ù.
ÀÓÂù±Ô°¡ µÎ»êÀ» »ó´ë·Î ½Â¸®¸¦ °ÅµÐ °ÍÀº 2011³â 9¿ù 8ÀÏ ±¸¿ø½ÂÀÌ ¸¶Áö¸·ÀÌ´Ù. ¼±¹ß½ÂÀº ÇÑ Â÷·Êµµ ±â·ÏÇÏÁö ¸øÇß´Ù.
ÀÓÂù±ÔÀÇ ¼±¹ß ¸Â´ë°á »ó´ë´Â ¿Ã ½ÃÁð ºÒÆæÅõ¼ö¿¡¼ ¼±¹ßÅõ¼ö·Î ÀüÈ¯ÇÑ ÀÌ¿ëÂùÀÌ´Ù.
ÀÌ¿ëÂùÀº 2012³âÀ» ¸¶Áö¸·À¸·Î Áö³ÇØ±îÁö ºÒÆæÅõ¼ö·Î È°¾àÇß´Ù. ÀÌ¹ø ½ÃÁð¿¡´Â 6³â ¸¸¿¡ ¼±¹ßÅõ¼ö·Î µ¹¾Æ°¬´Ù.
½Ã¹ü°æ±â¿¡¼´Â 1°æ±â 4ÀÌ´× 5ÇÇ¾ÈÅ¸ 4Å»»ïÁø 1º¼³Ý 3½ÇÁ¡À¸·Î ´Ù¼Ò ºÒ¾ÈÇÑ ¸ð½ÀÀ» º¸¿´´Ù. ÇÏÁö¸¸ ÀÌ¿ëÂùÀº Áö³´Þ 29ÀÏ ·Ôµ¥Àü ½ÃÁð Ã¹ µîÆÇÇØ 6ÀÌ´× 2ÇÇ¾ÈÅ¸(1ÇÇÈ¨·±) 4Å»»ïÁø 2º¼³Ý 1½ÇÁ¡ È£Åõ¸¦ ÆîÄ¡¸ç ½Â¸®Åõ¼ö°¡ µÅ ¿ì·Á¸¦ ºÒ½Ä½ÃÄ×´Ù.
ÀÌ¿ëÂùÀº ºÒÆæÅõ¼ö·Î È°¾àÇÑ ±â°£ ÀÌ³¯ ¸¸³ª´Â LG¸¦ »ó´ë·Î ÁÁÀº ¸ð½ÀÀ» º¸¿´´Ù. 2013³âºÎÅÍ Áö³ÇØ±îÁö LG¸¦ »ó´ë·Î °ÅµÐ ¼ºÀûÀº 14°æ±â 2½Â 5¼¼ÀÌºê 17.2ÀÌ´× Æò±ÕÀÚÃ¥Á¡ 1.02´Ù.
ÇÏÁö¸¸ LG¿¡°Ô °Çß´ø ÀÌ¿ëÂùµµ ¼±¹ßÅõ¼ö¿¡¼´Â ´Ù¸¥ ¸ð½ÀÀÌ¾ú´Ù. ÀÌ¿ëÂùÀº ¼±¹ßÅõ¼ö·Î ¶Ù´ø 2011, 2012³â LG¸¦ »ó´ë·Î 3°æ±â¿¡¼ 3ÆÐ 14.1ÀÌ´× Æò±ÕÀÚÃ¥Á¡ 6.28·Î ºÎÁøÇß´Ù. ¼±¹ß µîÆÇÀÇ ºÎ´ãÀ» ¹þ¾î³»´Â °ÍÀÌ ÀÌ¿ëÂùÀÇ ÃÖ´ë ¼÷Á¦´Ù.
Àü³¯ µÎ»ê°ú LG´Â ¼Ò»ç¿Í À¯Èñ°üÀÌ ¿À·£ ÀÌ´×À» Ã¥ÀÓÁ³Áö¸¸ ½ÂºÎ°¡ ¿¬ÀåÀ¸·Î ÇâÇÏ¸é¼ ³ª¶õÈ÷ 5¸íÀÇ ºÒÆæ Åõ¼ö¸¦ ¸¶¿îµå¿¡ ¿Ã·È´Ù. °á±¹ ÀÓÂù±Ô¿Í ÀÌ¿ëÂùÀÇ È°¾àÀÌ ±×¸¸Å Áß¿äÇÑ ½ÂºÎ´Ù.
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