[스포츠한국 박대웅 기자] 롯데가 '스쿨 포 아시아(Schools For Asia)' 캠페인 기금 전달식을 진행했다.롯데는 13일 유니세프한국위원회에서 롯데자이언츠 김창락 대표이사, 롯데멤버스 강승하 대표이사와 유니세프한국위원회 서대원 사무총장이 참석한 가운데 기금 전달식을 가졌다.롯데자이언츠와 롯데멤버스는 지난 8월 유니세프의 캠페인 취지에 공감해 'Schools For Asia' 기금 조성에 적극적으로 나서 아시아 어린이들에게 희망을 주고자 협약을 맺은 바 있다.이번 협약을 통해 2017시즌 홈경기 관중 1명 당 후원금 100원을 적립하는 캠페인을 실시했고, 올시즌 입장관중 103만8492명을 달성해 이날 후원금 1억원을 유니세프에 전달했다.한편 'Schools For Asia'는 2012년부터 유니세프가 네팔, 인도, 라오스, 몽골 등 11개 아시아 국가의 어린이를 대상으로 진행하고 있는 글로벌 프로젝트다. 가난과 사회적 차별로 인해 배움의 기회를 얻지 못하는 아시아 어린이들이 양질의 교육을 받을 수 있도록 여자 어린이 교육 지원, 학교 건축 및 교재 지원, 생활 교육 지원 등의 활동을 하고 있다.