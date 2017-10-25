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[½ºÆ÷Ã÷ÇÑ±¹ ¹Ú´ë¿õ ±âÀÚ] ¡®´Ï´À´Ô¡¯À¸·Î Äª¼Û¹ÞÀ» ¸¸Å­ ¾ÐµµÀûÀÎ ¸ð½ÀÀº ¾Æ´Ï¾ú´Ù. ±×·¯³ª ÀÚÁ¸½ÉÀ» È¸º¹ÇÏ±â¿¡´Â ÃæºÐÇÑ È°¾àÀÌ¾ú´Ù. ±×µ¿¾ÈÀÇ ºÎÁøÀ» ±Øº¹ÇÑ »óÈ²À» µé¿©´Ùº¸¸é ´õ¿í Å« ÀÇ¹Ì°¡ ÀÖ¾ú´Ù. µÎ»ê ´ÏÆÛÆ®°¡ ÇÑ±¹½Ã¸®Áî 1Â÷ÀüÀÇ ÁÖÀÎ°øÀÌ¾ú´Ù.

µÎ»êÀº 25ÀÏ ±¤ÁÖ Ã¨ÇÇ¾ð½ºÇÊµå¿¡¼­ ¿­¸° KIA¿ÍÀÇ ÇÑ±¹½Ã¸®Áî 1Â÷Àü¿¡¼­ 5-3À¸·Î ½Â¸®¸¦ µû³Â´Ù.

ÀÌ·Î½á µÎ»êÀº ¡®È£¶ûÀÌ ±¼¡¯¿¡¼­ ÇÑ±¹½Ã¸®Áî 1Â÷Àü ½Â¸®ÆÀÀÇ ¿ì½ÂÈ®·ü 75.8%(25/33)À» °Å¸ÓÁã´Âµ¥ ¼º°øÇß´Ù. Æ¯È÷ 3~5Â÷ÀüÀÌ Àá½Ç¿¡¼­ ¿­¸®±â ¶§¹®¿¡ ½É¸®ÀûÀ¸·Îµµ È®½ÇÇÑ ¿ìÀ§¸¦ Á¡ÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô µÆ´Ù.

¼±¹ß ´ë°á¿¡¼­ ¿ìÀ§¸¦ Á¡ÇÑ ´ÏÆÛÆ®ÀÇ °øÀÌ ÄÇ´Ù. ÀÌ³¯ ´ÏÆÛÆ®´Â 6ÀÌ´× µ¿¾È 5ÇÇ¾ÈÅ¸(1ÇÇÈ¨·±) 2º¼³Ý 4Å»»ïÁø 3½ÇÁ¡À¸·Î KIA Å¸¼±À» Æ²¾î¸·¾Æ µ¥ÀÏ¸® MVP¿¡ ¼±Á¤µÇ´Â ±â»ÝÀ» ´©·È´Ù.

¹°·Ð °æ±â ³»¿ë ÀÚÃ¼°¡ ¿Ïº®Çß´ø °ÍÀº ¾Æ´Ï´Ù. 1È¸ºÎÅÍ 1»ç 1, 3·ç À§±â¿¡ ¸ô¸®´Â µî Ãâ¹ßÀÌ ¸Å²ô·´Áö ¸øÇß°í, »ïÀÚ¹üÅð´Â 2È¸ ´Ü ÇÑ ¹ø ¹Û¿¡ ¾ø¾ú´Ù. 5È¸¿¡´Â ¹ö³ªµð³ª¿¡°Ô ½º¸®·±Æ÷¸¦ ¾ò¾î¸Â´Â µî À§±âµµ ÀÖ¾ú´Ù.

±×·¯³ª Áö³­ÇØ±îÁö Å« ¹«´ë¿¡¼­ °­·ÂÇÑ ÀÓÆÑÆ®¸¦ »Õ¾î³Â´ø ¸ð½À°úÀÇ ºñ±³°¡ ¾Æ´Ñ ¿Ã½ÃÁð ¸·ÆÇºÎÅÍ ±íÀº ºÎÁøÀÇ ´Ë¿¡ ºüÁ³´ø ¸ð½À°ú ºñ±³ÇÑ´Ù¸é ÃæºÐÈ÷ ±â´ë ÀÌ»óÀÇ È°¾àÀ» ÆîÃÄÁØ °ÍÀÌ »ç½ÇÀÌ´Ù.

´ÏÆÛÆ®´Â Á¤±Ô½ÃÁð KIA¿ÍÀÇ ¸Â´ë°á¿¡¼­µµ 1½Â3ÆÐ Æò±ÕÀÚÃ¥Á¡ 9.00À¸·Î ÁÁÁö ¸øÇß°í, ±¤ÁÖ ¿øÁ¤ °æ±âÀÇ °æ¿ì 1½Â2ÆÐ Æò±ÕÀÚÃ¥Á¡ 11.77·Î ´õ¿í ±íÀº ºÎÁøÀ» ³ªÅ¸³½ ¹Ù ÀÖ´Ù. ÇíÅÍ¿ÍÀÇ µÎ Â÷·Ê ½ÂºÎ¿¡¼­µµ ¸ðµÎ ÆÐÀüÅõ¼ö°¡ µÆÁö¸¸ °á±¹ °¡Àå Áß¿äÇÑ °æ±â¿¡¼­ ¿ìÀ§¸¦ Á¡ÇÏ¸ç ÀÚÁ¸½ÉÀ» È¸º¹ÇÏ´Âµ¥ ¼º°øÇß´Ù. ±èÅÂÇü °¨µ¶ÀÌ °í¹Î ¾øÀÌ ÇÑ±¹½Ã¸®Áî 1Â÷Àü ¼±¹ß·Î ´Ù½Ã ÇÑ ¹ø ±âÈ¸¸¦ ÁØ °Í¿¡ È®½ÇÇÏ°Ô º¸´äÇß´Ù.

ÀÌÁ¦ ´ÏÆÛÆ®´Â º°´Ù¸¥ º¯¼ö°¡ ¾ø´Ù¸é 5Â÷Àü Àá½Ç±¸Àå¿¡¼­ ¸¶¿îµå¿¡ ¿À¸¥´Ù. ¿Ã½ÃÁð ´ÏÆÛÆ®´Â Àá½Ç¿¡¼­ 7½Â5ÆÐ Æò±ÕÀÚÃ¥Á¡ 2.61À» ±â·ÏÇÏ¸ç Å¸ ±¸Àåº¸´Ù ÈÎ¾À ¾ÈÁ¤°¨ ÀÖ´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿´°í, KIA¸¦ ¾È¹æÀ¸·Î ºÒ·¯µéÀÎ 4¿ù13ÀÏ °æ±â¿¡¼­µµ 7ÀÌ´× 3½ÇÁ¡À¸·Î È£ÅõÇß´Ù. ÀÌ³¯ È¸º¹ÇÑ ÀÚ½Å°¨À» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ´ÏÆÛÆ®°¡ ´ÙÀ½ µîÆÇ¿¡¼­µµ µÎ»êÀÇ ÇÑ±¹½Ã¸®Áî 3¿¬ÆÐ¿¡ ÈûÀ» º¸ÅÅ ¼ö ÀÖÀ»Áö ±ÍÃß°¡ ÁÖ¸ñµÈ´Ù.

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ÀÔ·Â½Ã°£ : 2017/10/25 23:03:16

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