±×µ¿¾È ¼öÁØ±Þ ¿Ü±¹ÀÎ ¼±¼ö ´öºÐ¿¡ °ÆÀÀ¸·Î °Åµì³ NC ÀÔÀå¿¡¼´Â Å« ÃâÇ÷ÀÌ´Ù. ±×³ª¸¶ Ã¢´Ü ¸â¹öÀÎ ¿¡¸¯ ÇØÄ¿(34)¿Í Àç°è¾à¿¡ ¼º°øÇßÁö¸¸ Å×ÀÓÁî¿Í ½ºÆ©¾îÆ®¸¦ ´ë½ÅÇÒ »õ ¾ó±¼µéÀÇ È°¾àÀº ¾ÆÁ÷ ¹ÌÁö¼ö´Ù.
¢º ¿¬ÀÌ¾î ¿Ü±¹ÀÎ ³ó»ç¿¡ ¼º°øÇÑ NC
NC´Â ±×µ¿¾È KBO¸®±× Âü°¡ 4³âÂ° ÆÀÀÌ¶ó°í´Â ¹Ï±â´Â ¾ÊÀº ¼ºÀûÀ» ±â·ÏÇß´Ù. ¸®±× Âü°¡ Ã¹ÇØ 7À§¸¦ ±â·ÏÇÑ NC´Â ÀÌÈÄ 3À§, 3À§, 2À§¿¡ ¿À¸£¸ç 3³â ¿¬¼Ó Æ÷½ºÆ®½ÃÁð ÁøÃâ¿¡ ¼º°øÇß°í Áö³ ½ÃÁð¿¡´Â Ã¢´Ü Ã¹ ÇÑ±¹½Ã¸®Áî ÁøÃâ¿¡ ¼º°øÇß´Ù.
NC°¡ Ã¢´Ü 4³â ¸¸¿¡ °ÆÀÀ¸·Î °Åµì³¯ ¼ö ÀÖ¾ú´ø ¿äÀÎÀº ´Ü¿¬ ¿Ü±¹ÀÎ ¼±¼öµéÀÇ È°¾àÀÌ´Ù. Ã¢´Ü¸â¹öÀÎ ÇØÄ¿ºÎÅÍ 3³â°£ È°¾àÇß´ø Å×ÀÓÁî±îÁö NC´Â ¿¬ÀÌ¾î ¿Ü±¹ÀÎ ¿µÀÔ¿¡ ¼º°øÀ» °Åµ×´Ù.
Ã¢´Ü ÈÄ Áö±Ý±îÁö NC¸¦ °ÅÃÄ °¬´ø ¿Ü±¹ÀÎµéÀº 6¸í¿¡ ºÒ°úÇÒ Á¤µµ·Î ¿Ü±¹ÀÎ ¼±¼öÀÇ ±³Ã¼ ÆøÀÌ Àû¾ú´Ù. È°¾àµµ ÁÁ¾Ò´Ù. Áö³ 4³â°£ 6¸íÀÇ ¿Ü±¹ÀÎµéÀÌ ÇÕÀÛÇÑ WAR(´ëÃ¼¼±¼ö ´ëºñ ½Â¸®±â¿©µµ)Àº 62.31·Î ÀÌ´Â NC°¡ 4³â µ¿¾È °ÅµÐ ½Â¼öÀÇ 20%°¡ Á¶±Ý ³Ñ´Â´Ù.
°³ÀÎÀ¸·Î µûÁ®º¸¸é Å×ÀÓÁî°¡ ´Ü¿¬ µ¸º¸ÀÎ´Ù. µ¥ºß Ã¹ÇØ 6.32ÀÇ WARÀ» ±â·ÏÇß´ø Å×ÀÓÁî´Â ÀÌµëÇØ ¹«·Á 10.71 WARÀ» ±â·ÏÇß´Ù. Áö³ ½ÃÁð¿¡´Â 5.97·Î ÁÖÃãÇßÁö¸¸ ÃÖ±Ù 3³â°£ WAR 1À§¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.
ÇØÄ¿µµ ÀÌ¿¡ ¸øÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ÇØÄ¿´Â ²ÙÁØÇÏ°Ô ¼±¹ß·ÎÅ×ÀÌ¼ÇÀ» ÁöÅ°¸ç ÃÖ±Ù 4³â°£ Åõ¼öºÎ¹® WAR ¼öÄ¡¿¡¼ ¾çÇöÁ¾¿¡ ÀÌ¾î 2À§¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.
ÀÌ¹Û¿¡µµ 2½ÃÁð ¿¬¼Ó µÎ ÀÚ¸® ¼ö ½Â¼ö¿Í ³ëÈ÷Æ®³ë·±À» ±â·ÏÇß´ø Âû¸® ½¬·º(32)°ú ÂªÀº ±â°£ NC¿¡ ¸ö´ã¾Ò´ø ¾Æ´ã ÀªÅ©(30)¿Í Å×µå ¿þ¹ö(33) ¿ª½Ã 0ÀÌ ³Ñ´Â WARÀ» ±â·ÏÇß´Ù.
¢º »õ·Î¿î ¿ÜÀÎµé, Á¦2ÀÇ ¡®Å×ÀÓÁî¡¯, ¡®½ºÆ©¾îÆ®¡¯ µÉ±î?
NC´Â Å×ÀÓÁîÀÇ °ø¹éÀÌ °¡Àå »À¾ÆÇÁ´Ù. Å×ÀÓÁî´Â Áö³ 3³â°£ ÃÖ°íÀÇ È°¾àÀ» ÆîÄ¡¸ç NC´Â ¹°·Ð KBO¸¦ ÀÌ²ô´Â Å¸ÀÚ·Î ¼ºÀåÇß´Ù. ±×´Â 3½ÃÁð Åë»ê Å¸À² 3ÇÒ4Ç¬9¸®, 124È¨·±, 382Å¸Á¡, 343µæÁ¡À» ±â·ÏÇÏ¸ç ¿¬Æò±Õ 40°³ ÀÌ»óÀÇ È¨·±, 100°³ ÀÌ»óÀÇ Å¸Á¡°ú µæÁ¡À» »ý»êÇß´Ù.
Å×ÀÓÁî´Â ¿©±â¿¡ ±×Ä¡Áö ¾Ê°í KBO ÃÖÃÊ 40È¨·±-40µµ·ç¿Í ÇÑ ½ÃÁð¿¡ 2È¸ »çÀÌÅ¬¸µ È÷Æ®¸¦ ´Þ¼ºÇÏ´Â µî ´ë±â·Ïµµ ³²°å´Ù. Å×ÀÓÁî´Â 3³âÀÌ¶ó´Â ÂªÀº ½Ã°£ µ¿¾È °ú°Å KBO¿¡¼ È°¾àÇß´ø Å¸ÀÌ·Ð ¿ìÁî, Á¦ÀÌ µ¥ÀÌºñ½º, Æç¸¯½º È£¼¼ µî¿¡ ¸øÁö¾ÊÀº ÀÓÆÑÆ®¸¦ ³²±â°í ¹Ì±¹À¸·Î ¶°³µ´Ù.
NC´Â ÆÀ °ø°Ý¿¡ »ó´çÇÑ ºñÁßÀ» Â÷ÁöÇß´ø Å×ÀÓÁîÀÇ °ø¹éÀ» ¸Þ¿ì±â À§ÇØ ¸¶ÀÌ³Ê¸®±×¿¡¼ ÀÜ»À°¡ ±½Àº Àçºñ¾î ½ºÅ©·°½º(30)¸¦ ¿µÀÔÇß´Ù. Ã¼°ÝÀÌ³ª Æ÷Áö¼ÇÀ» ºÃÀ» ¶§ Å×ÀÓÁî¿Í ºñ½ÁÇÏ´Ù´Â Æò°¡´Ù. ´Ù¸¥ Á¡ÀÌ ÀÖ´Ù¸é ¿ìÅ¸ÀÚ¶ó´Â Á¡ÀÌ´Ù.
ÁÖ·Î ¸¶ÀÌ³Ê¸®±×¿¡¼ È°¾àÇß´ø ½ºÅ©·°½º´Â ¸ÞÀÌÀú¸®±× 3½ÃÁð µ¿¾È Åë»ê 50°æ±â¿¡ ÃâÀåÇØ Å¸À² 2ÇÒ2Ç¬7¸® 1È¨·± 14Å¸Á¡ 6µæÁ¡À» ±â·ÏÇß°í ¸¶ÀÌ³Ê¸®±×¿¡¼´Â Åë»ê 973°æ±â¿¡ ³ª¼ 2ÇÒ5Ç¬7¸®ÀÇ Å¸À²À» ±â·ÏÇß´Ù.
¸ÞÀÌÀú¸®±× °æ·Â°ú ¹Ì±¹¿¡¼ÀÇ ¼ºÀûÀº Å×ÀÓÁîº¸´Ù ³·Áö¸¸ ÆÄ¿ö ¸é¿¡¼´Â Å×ÀÓÁî¿Í ºñ½ÁÇÏ´Ù´Â Æò°¡´Ù. ½ºÅ©·°½º´Â ¸¶ÀÌ³Ê¸®±× Åë»ê 169°³ÀÇ È¨·±À» ±â·ÏÇß°í 9½ÃÁð °¡¿îµ¥ 6½ÃÁð¿¡¼ 20È¨·± ÀÌ»óÀ» ±â·ÏÇß´Ù. ½ºÅ©·°½º°¡ ¾î¶² È°¾àÀ» º¸¿©ÁÙÁö´Â KBO¸®±×¿¡ ¾ó¸¶³ª ¾î¶»°Ô ÀûÀÀÇÏ´À³Ä¿¡ µû¶ó ´Þ¶óÁú °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.
¢º ÀüÈ¯Á¡ÀÌ µÉ 2017½ÃÁð
NC´Â ½Å»ýÆÀÀÓ¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í Áö³ 4³â°£ ½Â½ÂÀå±¸ÇÏ¸ç ½ÅÈï°È£·Î ¼ºÀåÇß´Ù. ±è°æ¹® °¨µ¶ÀÇ ¸®´õ½Ê, ¼±¼ö´ÜÀÇ ½Å±¸Á¶È, ¼º°øÀûÀÎ ¿ÜÀÎ ¿µÀÔ µîÀÇ ÀÌÀ¯·Î NC´Â Å« À§±â ¾øÀÌ ÆÀÀ» ²Ù·Á¿Ô´Ù.
2³â ¿¬¼Ó ÃÖÇÏÀ§¸¦ ±â·ÏÇÑ kt¿Í ºñ±³ÇÏ¸é NC°¡ ¾ó¸¶³ª ´ë´ÜÇÑ ÆÀÀÎÁö ¾Ë ¼ö ÀÖ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ¸®±× 5³âÂ÷¿¡ Á¢¾îµç 2017½ÃÁð NC´Â »õ·Î¿î ÀüÈ¯Á¡À» ¸Â°Ô µÆ´Ù.
ÆÀÀÇ 4¹ø Å¸ÀÚ°¡ ¶°³µ°í 2¼±¹ß ¿ªÇÒÀ» ¸Ã¾Ò´ø Åõ¼öµµ ¶°³µ´Ù. ¶Ç ÁÖÀü±ÞÀÇ ¹é¾÷Æ÷¼öµµ ÀºÅð¸¦ Çß°í ¹Ì·¡°¡ ¹à¾Ò´ø ¼±¹ßÅõ¼öµµ ÀÒ¾ú´Ù. Áö³ ½ÃÁð ¸»¹Ì¿¡ ¿©·¯ ±¸¼³¼ö·Î È«¿ªÀ» Ä¡·¶°í ¿Ã ½ÃÁðÀ» ¾ÕµÎ°í´Â ÆÀÀÇ ÁÖÃà ¼±¼öµéÀ» ¶°³ªº¸³Â´Ù.
ÀÌÁ¦ ¸®±× 5³âÂ÷¸¦ ¸Â°í ÀÖ´Â NC¿¡°Ô °¡È¤ÇÑ °í³ÀÌ µÉ ¼ö ÀÖÁö¸¸ NC°¡ 2017½ÃÁð ÀÌ·¯ÇÑ À§±â¸¦ ¾î¶»°Ô ÇØÃÄ³ª°¥Áö ÁöÄÑºÁ¾ßÇÒ ºÎºÐÀÌ´Ù. ½ºÆ÷Ã÷ÇÑ±¹ ÀÌ»ó¹Î °´¿ø±âÀÚ leecommoner@naver.com